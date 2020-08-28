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МЧС Абхазии провело дезинфекцию в селе Лабра

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200828/1030834536/MChS-Abkhazii-provelo-dezinfektsiyu-v-sele-Labra.html

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, по состоянию на 27 августа в селе было зафиксировано 12 случаев коронавируса.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района провели дезинфекцию в селе Лабра, сообщает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что дезинфицирующим составом были обработаны дома жителей села, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, а также места массового скопления людей.

© Foto / МЧС РА
Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района провели дезинфекцию в селе Лабра.

25 августа Министерство здравоохранения и СЭС Абхазии ввели 14-дневный карантин в селе Лабра Очамчырского района, после смерти одного из жителей с диагнозом COVID-19.

27 августа в селе прошел стихийный митинг. Около 30 человек собрались на одной из улиц в селе. Их возмутило то, что село закрыли на карантин.

© Видео Sputnik
Против карантина: митинг в селе Лабра

Жители требовали снять ограничения и открыть дорогу из села или же обеспечить медикаментами и продовольствием сельчан. Митинг продолжался несколько часов. 

Жители разошлись только после разговора с главой Министерства здравоохранения Тамазом Цахнакия. По словам министра, в селе по состоянию на 27 августа, было зафиксировано 12 случаев коронавируса. 

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на 27 августа составляет 295 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.

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