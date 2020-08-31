Международный военно-технический форум "Армия-2020" прошел в Абхазии

Новейшие образцы военной техники и ее возможности были представлены на военно- техническом форуме "Армия-2020" в Гудауте.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Международный военно-технический форум "Армия-2020" прошел на территории российской военной базы в Абхазии. Его посетили более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Форум "Армия-2020" состоялся на территории парка "Патриот" российской военной базы в Гудауте и был посвящен демонстрации новейших образцов военной техники и стрелкового оружия, которые стоят на вооружении базы.

На выставочных площадках форума была представлена военная техника самого разной модификации, в том числе гусеничная и колесная.

Зрители были поражены мощью модернизированных танков Т-72БЗ, новейших БТР-82АМ. Боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы также были представлены на выставке.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код В Абхазии прошел первый Международный военно-технический форум «Армия-2020» с демонстрацией современных образцов вооружения

В рамках мероприятия были организованы развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, а также программы с проведением спортивно-военных игр, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни.

Звезда российской эстрады Юлия Чичерина выступила перед гостями и военнослужащими форума в честь его открытия.

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