Первый раз в стерильный класс: как в сухумской школе начался учебный год

Торжественная линейка в этом учебном году только для первых и выпускных классов, у входов установлены дезинфекторы, медсестры и учителя измеряют температуру школьникам.

Новый учебный год в 2020 году все-таки начался. После пятимесячного перерыва сухумская школа № 4 вновь открыла двери перед своими учениками. Но теперь все не так, как было раньше. О том, как прошло 1 сентября в школе, почему в этом году количество первоклассников сократилось почти в два раза и какие нововведения в школах, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Дети на шаг вперед, родители на два шага назад! – как в армии командует техработник сухумской школы № 4, которая взялась за организацию торжественной линейки.

В школьном дворе остаются только новоиспеченные ученики с родителями и 11-классники. Все остальные спешно расходятся по кабинетам – сразу идут на урок. Им в этом году из-за угрозы распространения коронавируса торжественной линейки и первого звонка не видать. По рекомендациям СЭС и Минздрава в школах не могут проводить массовые мероприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый звонок в Сухумских школах

У входа в школу встречаем третьеклассницу Сарию Аргун. Она, как и другие абхазские ученики, больше полугода не ходила в школу. За это время Сария даже успела соскучиться по одноклассникам и учителям.

"Очень скучала, очень ждала начала учебы. Рада, что наконец-то пошли. Нормально отношусь к рекомендациям, буду носить маски, мы уже купили маски. Ради школы готова ко всему этому. Нас 34 в классе. Сказали, что нас не разделят. Это всех обрадовало. А так не знаю, будет еще что-то новое или нет", – призналась ученица.

Успеть за 15 минут

Вскоре под бдительные взгляды и громогласный голос техработника выстраивается стройная линия по периметру школьного двора. Начинается торжественная часть, на которую отведено всего 15 минут. За это время директор должна успеть поприветствовать новых учеников, выпускники – поднять флаг Абхазии, первоклассники – зачитать стихи, а затем пройтись по двору со звонящим колокольчиком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый звонок в Сухумских школах

В 2020 году в сухумскую школу № 4 пришли всего 100 первоклассников, так как администрация школы решила соблюсти рекомендации СЭС и старалась принимать документы учащихся, учитывая их место жительства. В то время как в предыдущие годы первоклассников было почти в два раза больше. По рекомендациям СЭС дирекция разделила детей на четыре группы.

"Классы не должны быть большими. В них не должно быть больше 20 учащихся. Раньше у нас были классы, где учеников больше 40. За все 25 лет, что я работаю в этой школе, в этом году впервые такие немногочисленные классы. Думаю, и учителя вздохнут, – с улыбкой отметила Валина Кучуберия. – Вообще, эта школа рассчитана на 600 детей. Но по факту здесь учатся свыше тысячи".

Директор отметила, что делить старшие классы не так-то и просто. Дело не только в том, что дети этого не хотят. Это и финансово затратно.

"Я начала делить классы, отправила план начальнику Управления образования по городу Сухум Астанде Зауровне Таркил. Согласно этому плану, необходимо было бы открыть дополнительные 20 финансовых классов. Но эти дополнительные классы не значатся в бюджете школы. Здесь возник финансовый вопрос. Да, я могу поделить классы, но где найти для них кабинеты? Выход нашли в другом. У нас есть большие классы, где можно обеспечить дистанцию между учащимися. Мы расставили парты, учитывая рекомендованную дистанцию", – пояснила Кучуберия.

Чтобы не создавать столпотворения, в сухумской школе № 4 максимально постарались сделать так, чтобы старшие и младшие классы вовсе не пересекались. Для этого открыли все три входа в здание.

"Мы вовремя начали учебный год, хотим так же завершить учебный год в положенное время. Поэтому мы вынуждены придерживаться всех этих мер. Как видите, у нас в школе открыты все три входа. Старшие классы и младшие не пересекаются. Старшие заходят со стороны улицы Гулиа. Только первый класс заходит с центрального входа. Со второго по четвертый класс заходят со стороны улицы Калмыкова", – рассказала директор Валина Кучуберия.

У входов дежурят медсестры и учителя, которые измеряют температуру учащимся.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый звонок в Сухумских школах

"У нас в школе две медсестры. Они стоят у двух входов и измеряют температуру всех входящих в школу. Еще двое учителей дежурят у другого входа. Но измерять температуру в школе, где свыше тысячи учеников, очень сложно. На это уходит много времени. А на уроки, как мы знаем, отведено всего лишь 35 минут. Думаю, этот вопрос будут пересматривать. Школа отправила родителям аудиосообщение. Попросили их измерять температуру детей утром, перед тем как они их отправят в школу. Если у ребенка температура больше 37, то им запрещается приводить ребенка в школу. Если у ученика температура выше 37, и родитель не может по каким-то причинам оставить ребенка дома, то он должен быть в маске. Такие правила", – подчеркнула Кучуберия.

По рекомендациям СЭС и Минздрава, дети должны соблюдать масочный режим. Однако, как отмечает директор, в такую жару требовать от детей носить маски невозможно.

© Sputnik / Марианна Кубрава Первый звонок в Сухумских школах

"Пока в такую жару мы не можем требовать от всех детей, чтобы они приходили в школу в масках – им просто сложно будет. Учителя, которые старше 65, однозначно будут вести уроки в масках. В нашей школе восемь учителей, которым за 65, есть еще четыре-пять представителей техперсонала, которые старше 65. Вчера по собственному желанию уволились двое учителей, одной из них 80 лет, другой - 85", – добавила она.

Долгожданная школа

Диана Агумаа в этом году перешла в 11 класс. Как она призналась, начало учебного года стало долгожданным.

"Когда ввели карантин и перестали ходить в школу, сначала скучно не было. Но потом долгое время без друзей было сложно. Хоть мы и вне школы встречались, но началу учебного года очень обрадовались. Школа дает особые ощущения. Счастливы, что учеба началась. Тем более мы уже 11-классницы. Не по всем урокам, честно говоря, скучали. Мы больше по школьной обстановке скучали, – призналась Диана. – Мы готовы и в масках ходить. Первоклассников много, мы несем за них ответственность".

Всю ответственность в период пандемии коронавируса понимает и первоклассница Даниэла. В школу она отправилась с маской, однако по дороге Даниэла ее потеряла.

"Мама дала мне маску, но я ее уже потеряла, – с грустью отметила Даниэла. – Хотела пойти в школу, долго ждала. Радуюсь и волнуюсь. Пришла с цветами, буду читать стихи. Но не знаю, какой стих".

Ее мама, Эля, отмечает, что в этом году пришлось закупиться не только школьными, но и медицинскими принадлежностями. Хоть родительница и не верит в коронавирус, но к предписаниям Минздрава отнеслась ответственно.

"Ой, да не верю я во все это. Но маски купили. В сумке у нее будут лежать маски. Но главное, чтобы дети ходили в школу. А дистанционное образование не приветствую. Особенно для первого класса это невозможно. Тем более наши дети очень ждали начало учебного года", – говорит Эля.

© Sputnik / Марианна Кубрава Первый звонок в Сухумских школах

Другая родительница Джамила Ласурия отмечает, что к требованиям Минздрава относится с пониманием, однако детям сложно будет соблюдать масочный режим.

"Трудностей в принципе нет. Все, что необходимо, купили. О требованиях Минздрава, конечно, мы слышали. Но дети в масках не могут и не будут ходить. А в остальном мы будем соблюдать все предписания. Дай бог, чтобы повторения всего этого не было и мы забыли про этот коронавирус", – добавила Джамила Ласурия.

Учительница Амра Чкадуа в этом году приняла одну из групп первого класса. По ее словам, учителя, как и дети, "с трепетом ждали начало учебного года".

"Безусловно, мы очень ждали 1 сентября. Вся наша жизнь связана со школой. В моем классе 24 ученика. Все предписания СЭС и Минздрава мы будем ответственно исполнять, все это делается для здоровья детей в первую очередь", – добавила она.

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