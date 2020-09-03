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На арамейском и греческом: древние плиты с надписями обнаружили в Очамчыре

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Второй год российскими и абхазскими археологами ведутся раскопки на месте древнего раннеантичного полиса Гюэнос в Очамчыре.

СУХУМ, 3 сент – Sputnik. В Очамчыре завершился очередной полевой сезон абхазо-российской археологической экспедиции, во время раскопок археологи обнаружили несколько ценных находок, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель экспедиции Аркадий Джопуа.

"Очень много материалов найдено, сейчас мы находимся на уровне раннего Средневековья и античности, также там имеются разновременные материалы: от чернолаковой посуды античного времени и более позднего раннесредневекового времени. В основном там плиты (плинфы), в прошлом году мы нашли плиту с надписями на арамейском языке, а в этом году мы нашли кусочек плинфы на греческом языке. Сергеем Мироновичем Шамба был исследован храм V-VI веков, от которого остался только фундамент. Также найдена керамика разного времени, как местная, так и привозная", - сообщил Джопуа.

Раскопки в окрестностях Очамчыры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь говорили на арамейском: ученые определили язык на древней плите из Очамчыры

Участие в экспедиции принимали от 17 до 20 человек, в основном были волонтеры из России, а также первокурсник исторического факультета АГУ.

Джопуа отметил, что все материалы, найденные археологами, не вывозятся из Абхазии. Особо ценные вещи сдаются в музей, либо в хранилище охраны памятников.

Руководитель сообщил, что экспедиция будет продолжена в следующем году, в этом году она была ограничена временными рамками в связи с пандемией и закрытием российско-абхазской границы.

"Нам еще многое предстоит сделать, но в этом году мы провели работу, насколько позволило время — это около 20-22 дней. Были хорошие результаты, хорошие находки, мы заложили новые раскопы", - рассказал он.

Археологические раскопки проводятся совместно Институтом археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований. В следующем году полевой сезон абхазо-российской экспедиции празднует юбилей - 20 лет.

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