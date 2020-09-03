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Финалист проекта "Гордость Абхазии" назначен советником министра культуры

© Foto / Министерство культуры РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В конкурсе "Гордость Абхазии", назначенный советником министра культуры Абхазии Абзагу Цвижба, занял пятое место. Теперь на этом посту финалист проекта будет разрабатывать авторский проект.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Абзагу Цвижба назначен советником министра культуры Абхазии по международным связям, сообщила сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.

Цвижба занял пятое место в финальном рейтинге, который был опубликован на сайте проекта "Гордость Абхазии".

"Согласно положению конкурса, который был подписан президентом Абхазии, победители должны быть устроены на работу на госслужбу. Абзагу показал хороший результат. Данное соглашение безусловно согласовано и с президентом и с премьером республики", - подчеркнула Хашба.

На посту советника министра культуры Абзагу Цвижба будет вести авторский проект, направленный на развитие культуры и абхазского языка.

"Как известно, Абзагу Цвижба назначен советником министра культуры по международным связям. Мы уверены, что Абзагу покажет достойные результаты. И это только начало в его карьере. Очень хорошее начало", - добавила Милана Хашба.

Объявление победителей конкурса Гордость Абхазии
© Видео Предоставлено оргкомитетом "Будущее Абхазии"
"Гордость Абхазии": финал конкурса и объявление победителей

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Проект "Гордость Абхазии" завершился 25 августа. Победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн-голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

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