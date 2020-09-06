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Пожар в Бзыбском ущелье потушен

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В Абхазии
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Тушение пожара в ущелье осложняла труднодоступность местности, справиться с огнем не удавалось несколько дней.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Пожар в Бзыбском ущелье полностью потушен, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Пожар в Бзыбском ущелье начался в среду, 2 сентября, горели подлесок и сухостой. Примерная площадь возгорания составляла около десяти гектаров.

Ранее начальник пожарно-спасательного отдела по охране Гагрского района МЧС Абхазии Амиран Пачулия рассказал Sputnik о том, что МЧС Абхазии не могли приступить к тушению пожара из-за труднодоступности местности.

Специалисты утверждали, что пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов. А также для деревьев ценных пород.

 


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