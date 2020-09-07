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Переток электроэнергии из России в Абхазию завершен

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (168)
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Sputnik Абхазия
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Специалисты "Черноморэнерго" ликвидировали аварию на воздушной линии электропередачи "Ачгуара".

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Переток электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию завершился, сообщает РУП "Черноморэнерго" в Facebook.

"Авария на линии ликвидирована. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Переток из России был осуществлен накануне по заявке Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия получила переток электроэнергии из России

Он потребовался республике на время ремонта после аварии на воздушной линии электропередачи "Ачгуара", из-за которой без света осталась центральная и западная часть Абхазии.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года в деривационном тоннеле Ингур ГЭС будет проводиться ремонт, до конца мая работа всего энергетического комплекса остановится.

18 августа стало известно, что абхазская сторона совместно с российской изучает технические возможности обеспечения перетока электроэнергии в республику не только на время проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС, но и с ноября 2020 года.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (168)

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