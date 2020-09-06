Центральная и западная части Абхазии остались без света из-за аварии

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и Сухум остались без электроэнергии из-за аварии на воздушной линии электропередачи "Ачгуара", сообщает РУП "Черноморэнерго".

"На время проведения восстановительных работ запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

13 августа в результате аварии на Ткуарчал ГРЭС произошло отключение электричества по всей республике. Тогда восстановить подачу электроэнергии удалось в течение получаса.

На следующий день из-за аварийного отключения из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра" страна опять осталась без света.

Абхазия подала заявку и получила переток электроэнергии из России на то время, пока шли ремонтные работы. Вечером того же дня авария была устранена и переток электроэнергии из России завершился.

В феврале 2021 года в деривационном тоннеле Ингур ГЭС будет проводиться ремонт, до конца мая работа всего энергетического комплекса остановится.

18 августа стало известно, что абхазская сторона совместно с российской изучает технические возможности обеспечения перетока электроэнергии в республику не только на время проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС, но и с ноября 2020 года.