17:57 06 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.18
  • EUR89.04
Поиск

Центральная и западная части Абхазии остались без света из-за аварии

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (166)
237 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200906/1030888401/Neskolko-rayonov-Abkhazii-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii.html

Причиной отключения электроэнергии в трех районах республики стала авария на воздушной линии электропередачи.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и Сухум остались без электроэнергии из-за аварии на воздушной линии электропередачи "Ачгуара", сообщает РУП "Черноморэнерго".

"На время проведения восстановительных работ запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации",  - говорится в сообщении.

13 августа в результате аварии на Ткуарчал ГРЭС произошло отключение электричества по всей республике. Тогда восстановить подачу электроэнергии удалось в течение получаса.

На следующий день из-за аварийного отключения из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра" страна опять осталась без света.

Расчет стоимости электроэнергии
© Sputnik Леон Гуния Расчет стоимости электроэнергии
Какой счет за электричество в Абхазии

Абхазия подала заявку и получила переток электроэнергии из России на то время, пока шли ремонтные работы. Вечером того же дня авария была устранена и переток электроэнергии из России завершился.

В феврале 2021 года в деривационном тоннеле Ингур ГЭС будет проводиться ремонт, до конца мая работа всего энергетического комплекса остановится.

18 августа стало известно, что абхазская сторона совместно с российской изучает технические возможности обеспечения перетока электроэнергии в республику не только на время проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС, но и с ноября 2020 года.

 

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (166)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели
Взрыв в тундре: на Ямале нашли гигантскую воронку
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться