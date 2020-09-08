Минздрав России и Абхазии согласуют перечень оборудования для ЦРБ Ткуарчала

Делегация Минздрава России прибыла с рабочим визитом в Абхазию 8 сентября. Члены делегации встретились с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, после чего отправились в Ткуарчал.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Делегация Министерства здравоохранения России прибыла с рабочим визитом в Абхазию, чтобы согласовать и утвердить перечень оборудования и инвентаря, необходимого для работы Центральной районной больницы Ткуарчала, которую реконструируют в рамках Инвестиционной программы. Об этом сообщает пресс-служба абхазского ведомства.

Строительство ЦРБ началось в 2017 году по Инвестпрограмме 2017-2019 годов и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Однако в проекте не были предусмотрены забор, морг, здание столовой, прачечная, здание для размещения рентгеновского аппарата и лестничные перила.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что лимит финансирования строительства Центральной районной больницы в Ткуарчале будет увеличен.

В конце июля представители Министерства здравоохранения Российской Федерации также посещали Абхазию, чтобы обсудить вопросы взаимодействия по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом. Тогда специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице российские медики посмотрели, как проводится забор биоматериала для ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию.

Россия борется с коронавирусом не только на своей территории, но и помогает другим странам. РФ направила более миллиона тестов на коронавирус в 39 государств. 66% из них – в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

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В настоящее время, по словам Тамаза Цахнакия, в Гудаутском госпитале помощь абхазским коллегам оказывает вторая бригада российских медиков. Первая группа медиков из Московского медицинского университета имени Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой приступили к работе в Гудаутской больнице в начале августа. Они пробыли в республике около недели.