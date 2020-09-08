Часть Сухума останется без воды в среду 9 сентября

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Подача питьевой воды будет приостановлена с 00:00 до 20:00 в среду 9 сентября, сообщает МУП "Водоканал".

Без воды останутся следующие районы города: Колос, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная и нагорная части города, рынок.

Отмечается, что ремонт будет проводиться силами администрации Сухума.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

Читайте также: