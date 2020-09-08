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Часть Сухума останется без воды в среду 9 сентября

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200908/1030901567/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-9-sentyabrya.html

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" проводит ремонт водопровода на территории гостиницы "Рица".

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Подача питьевой воды будет приостановлена с 00:00 до 20:00 в среду 9 сентября, сообщает МУП "Водоканал". 

Без воды останутся следующие районы города: Колос, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная и нагорная части города, рынок. 

Отмечается, что ремонт будет проводиться силами администрации Сухума.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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