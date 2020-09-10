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Остановили огонь и спасли людей: МЧС Абхазии провело учения с военными ЮВО

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200910/1030909764/Ostanovili-ogon-i-spasli-lyudey-MChS-Abkhazii-provelo-ucheniya-s-voennymi-YuVO.html

Военнослужащие российской военной базы ЮВО готовы оказать практическую помощь населению Абхазии в тушении пожаров.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Военнослужащие пожарной команды российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели совместно с МЧС Абхазии учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе учения специалисты пожарной службы МЧС Абхазии и военнослужащие пожарной команды военной базы продемонстрировали высокий профессионализм в рамках совместных мероприятий по локализации очага возгорания, эвакуации людей из района ЧС при пожарах, военной и гражданской техники", - говорится в сообщении. 

Медицинский персонал базы отработал экстренные действия по оказанию первой помощи условно пострадавшим при пожаре.

Кроме тактических действий особое внимание было уделено применению военными пожарными современных средств пожаротушения, в том числе новейших пожарных автоцистерн АЦ 6-40 на базе армейского грузовика "КамАЗ".

© Foto / МЧС РА
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Высокая проходимость и большой объем перевозимой воды позволяет использовать автоцистерну в труднодоступных и безводных районах, а на случай тушения пожаров в труднодоступных районах республики были отработаны мероприятия по взаимодействия МЧС России и Абхазии для задействования пожарной авиации в горах.

"Подобные совместные учения военнослужащих пожарной команды российской военной базы совместно с пожарными МЧС Абхазии проводятся на регулярной основе, особенно в сезон летней засухи. Российские военные всегда готовы оказать практическую помощь ведомствам и населению Абхазии в тушении пожаров", - заключили в пресс-службе ЮВО.

Всего к учению было привлечено 150 военнослужащих соединения и 10 единиц современной пожарной техники.

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