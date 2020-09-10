В ЦРБ рассказали о состоянии мужчины, раненного отцом в Сухуме

Гражданин А. Джикирба попал в Республиканскую больницу города Сухум после того, как в него из автомата "Калашникова" выстрелил отец.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Состояние мужчины, в которого накануне трижды выстрелил отец в Сухуме, остается тяжелым, рассказал корреспонденту Sputnik главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

"Пока тяжелый после операции. Состояние соответствует перенесенной операции. Сосудистая система нормальная. Как обычно после операции", – уточнил Гургулия.

Накануне сообщалось, что гражданин Ш. Джикирба в ходе бытовой ссоры трижды выстрелил в своего сына А. Джикирба из автомата "Калашникова", после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в среду 9 сентября.

Преступление было совершено примерно в 11:00 в Сухуме по улице Гумистинская. В Генпрокуратуре отметили, что оружие, из которого были совершены выстрелы, хранилось незаконно.

Прокуратура Сухума проводит проверку сообщения о преступлении, сотрудниками прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты четыре стреляные гильзы и огнестрельное оружие. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.

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