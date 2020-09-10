Дым, огонь и взрывы: военных ЮВО проверили на стрессоустойчивость в Абхазии

Плановые мероприятия по морально-психологической проверке военнослужащих проводились для подготовки личного состава к участию в тактических учениях.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Более полутора тысяч военнослужащих ЮВО в Абхазии проверили стрессоустойчивость на психологической полосе препятствий, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения прошли на прибрежном полигоне Нагвалоу. Во время прохождении психологической полосы личный состав выполнил различные учебно-боевые нормативы и преодолел в сложных условиях свыше 20 различных препятствий, в том числе проволочные заграждения, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы.

"На определенных элементах полосы военнослужащим приходилось вступать в бой с условными группами незаконных вооруженных формирований, а также проходить обкатку бронетранспортером, где им предстояло не только укрыться в окопе под проезжающей гусиничной и колесной бронетехникой, но и поразить ее гранатой", - говорится в сообщении.

Бойцы преодолевали все препятствия в условиях постоянного использования имитации холостой стрельбы, взрывов, дыма, огня и водных препятствий.

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