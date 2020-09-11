В широком диапазоне: связисты ЮВО организовали связь во время "боя" в Абхазии

В учениях принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащи, задействовано около 400 единиц различной техники, в том числе, современные командно-штабные машины на базе БТР-80, радиостанции "Азарт" и мобильное радиорелейное оборудование.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Военнослужащие связисты российской военной базы Южного военной базы в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления в рамках проведения тактического учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На горном полигоне Цабал в Абхазии связисты обеспечили устойчивую и защищенную связь с использованием открытых и закрытых каналов между пунктами управления и абонентами разнородных подразделений соединения", - говорится в сообщении.

На учении была проверена работа современной специальной аппаратуры на различных каналах связи в широком диапазоне частот.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником с использованием коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций в условиях горно-лесистой местности и на побережье Черного моря, отметили в пресс-службе.

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