14:14 11 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.89
  • EUR88.68
Поиск

В широком диапазоне: связисты ЮВО организовали связь во время "боя" в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0b/1030920459.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200911/1030922224/V-shirokom-diapazone-svyazisty-YuVO-organizovali-svyaz-vo-vremya-boya-v-Abkhazii.html

В учениях принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащи, задействовано около 400 единиц различной техники, в том числе, современные командно-штабные машины на базе БТР-80, радиостанции "Азарт" и мобильное радиорелейное оборудование.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Военнослужащие связисты российской военной базы Южного военной базы в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления в рамках проведения тактического учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На горном полигоне Цабал в Абхазии связисты обеспечили устойчивую и защищенную связь с использованием открытых и закрытых каналов между пунктами управления и абонентами разнородных подразделений соединения",  - говорится в сообщении.

На учении была проверена работа современной специальной аппаратуры на различных каналах связи в широком диапазоне частот.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником с использованием коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций в условиях горно-лесистой местности и на побережье Черного моря, отметили в пресс-службе.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снимок Performing the haka фотографа Hadriel Torres, ставший победителем в конкурсе National Geographic Traveller Photography Competition 2020
Танцы хака и пейзажи Инды: лучшие фото конкурса National Geographic
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться