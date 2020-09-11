Книгу о жизни и творчестве Артема Амкуаб презентовали в Сухуме

Книга "Артем Амкуаб. Жизнь и творчество" приурочена к 110-летию известного абхазского журналиста. В ней автор Владимир Хашба рассказывает об основных этапах жизни и творчества Артема Амкуаб, а также представляет воспоминания современников о нем.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Книгу о жизни и творчестве известного абхазского журналиста Артема Амкуаб презентовали в Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуме в пятницу 11 сентября.

Автор книги Владимир Хашба долгие годы работал под руководством Артема Амкуаб.

"Если я в журналистике чего-то и добился, то это все благодаря ему. Сегодня осталось мало людей, которые помнят Артема Амкуаб. Это сподвигло меня к написанию книги. Когда я начал искать материал, понял, что это очень сложно. Нужно было найти его публикации или же публикации о нем. В основном он публиковался в газетах и журналах, которые выходили в ту пору. Это все оказалось непростой задачей. Сложность заключалась в том, что в прошлом столетии шрифт в Абхазии три-четыре раза меняли. Были публикации, написанные кириллицей, латинским, грузинским шрифтами", – рассказал Владимир Хашба.

В книге Владимир Хашба отразил основные этапы жизни и творчества Артема Амкуаб, собрал воспоминания современников о нем. Как отметил Хашба, его работа рассказывает не только историю Артема Амкуаб, но и Абхазии в целом.

"Я хочу, чтобы современные журналисты знали об Артеме Амкуаб, его вкладе в абхазскую журналистику. Должна быть преемственность поколений", – добавил Хашба.

Артем Амкуаб родился в селе Маркула Кодорского участка в 1909 году. Окончил Сухумский педагогический техникум. В начале 30-х Артем совмещал работу в редакции "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" – прим.) с работой на Абхазском радио. Затем продолжил учебу в Москве. После окончания института продолжал работать в редакции газеты "Аԥсны ҟаԥшь". С 1953 и до конца жизни работал старшим редактором Абхазского радио.

Артем Амкуаб участвовал в фольклорных экспедициях, собирал материалы о народном творчестве.

Удостоился звания "Заслуженный работник культуры Абхазии".

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