Книгу о жизни и творчестве Артема Амкуаб презентовали в Сухуме

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Книгу о жизни и творчестве известного абхазского журналиста Артема Амкуаб презентовали в Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуме в пятницу 11 сентября.
Автор книги Владимир Хашба долгие годы работал под руководством Артема Амкуаб.
"Если я в журналистике чего-то и добился, то это все благодаря ему. Сегодня осталось мало людей, которые помнят Артема Амкуаб. Это сподвигло меня к написанию книги. Когда я начал искать материал, понял, что это очень сложно. Нужно было найти его публикации или же публикации о нем. В основном он публиковался в газетах и журналах, которые выходили в ту пору. Это все оказалось непростой задачей. Сложность заключалась в том, что в прошлом столетии шрифт в Абхазии три-четыре раза меняли. Были публикации, написанные кириллицей, латинским, грузинским шрифтами", – рассказал Владимир Хашба.
В книге Владимир Хашба отразил основные этапы жизни и творчества Артема Амкуаб, собрал воспоминания современников о нем. Как отметил Хашба, его работа рассказывает не только историю Артема Амкуаб, но и Абхазии в целом.
"Я хочу, чтобы современные журналисты знали об Артеме Амкуаб, его вкладе в абхазскую журналистику. Должна быть преемственность поколений", – добавил Хашба.
Артем Амкуаб родился в селе Маркула Кодорского участка в 1909 году. Окончил Сухумский педагогический техникум. В начале 30-х Артем совмещал работу в редакции "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" – прим.) с работой на Абхазском радио. Затем продолжил учебу в Москве. После окончания института продолжал работать в редакции газеты "Аԥсны ҟаԥшь". С 1953 и до конца жизни работал старшим редактором Абхазского радио.
Артем Амкуаб участвовал в фольклорных экспедициях, собирал материалы о народном творчестве.
Удостоился звания "Заслуженный работник культуры Абхазии".
Читайте также:
- Союз писателей Абхазии запустил сайт
-
Абхазские журналисты посетили штаб-квартиру Sputnik