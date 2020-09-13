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Часть Сухума останется без воды 14 сентября

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" проводит ремонт водопровода на одном из участков в Сухуме.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в понедельник, 14 сентября, сообщает МУП "Водоканал".

"Сообщаем, что 14 сентября в связи с ремонтом водопровода по улице Эшба с 00:00 до 14:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Новый район, Старый поселок, улица Эшба", - говорится в сообщении.

"Водоканал" приносит свои извине­ния за временные неу­добства, отмечается в сообщении предприятия.

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