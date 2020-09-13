Часть Сухума останется без воды 14 сентября

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в понедельник, 14 сентября, сообщает МУП "Водоканал".
"Сообщаем, что 14 сентября в связи с ремонтом водопровода по улице Эшба с 00:00 до 14:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Новый район, Старый поселок, улица Эшба", - говорится в сообщении.
"Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства, отмечается в сообщении предприятия.
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