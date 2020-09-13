Часть Сухума останется без воды 14 сентября

Sputnik подготовил обзор самых интересных спортивных событий, которые состоятся в Абхазии с 14 по 20 сентября.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 640 человек. Из них 170 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.