Роспотребнадзор сообщил, как долго может быть заразен человек, переболевший COVID-19

За последние сутки в России прирост заболевших COVID-19 составил 5529 человек, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН заявила, что переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней.

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она.

По словам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, в среднем человек остается опасным две недели.

"Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса. Заразиться вполне реально", — добавил эксперт.

Гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования, отметил Альштейн.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидером по числу заболевших остается США.

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