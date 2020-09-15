За красной чертой: как президент Абхазии посетил Гудаутский ковидный центр

Во вторник, 15 сентября, в правительстве Абхазии прошло очередное заседание штаба по защите населения от COVID-19. Сразу после него президент Аслан Бжания решил отправиться в Гудаутский ковидный центр, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в больнице.

Президент поговорил с медперсоналом, который на передовой борется с коронавирусом, проверил, как идет монтаж компьютерного томографа и рассказал, как планируют поощрять медработников, задействованных в работе с COVID-19.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Это не пиар-ход, я считаю, что это правильно и до сих пор надо было сделать - заверил перед поездкой в Гудаутский госпиталь президент Аслан Бжания.

О своем намерении посетить главный ковидный центр Абхазии на базе Гудаутской ЦРБ президент заявил еще на заседании координационного штаба. Несмотря на попытки премьер-министра Александра Анкваб отговорить его от этой затеи, Бжания все же настоял на своем. И сразу по завершению встречи с членами правительства, он в сопровождении министра здравоохранения Тамаза Цахнакия и министра финансов Владимира Делба отправился в Гудауту.

"В войну справились, и сейчас прорвемся"

Еще до прибытия президента в Гудаутский ковидный центр, сюда уже приехали журналисты. У входа в административный корпус встречают медработники со специальными костюмами и масками.

-Это для вас, одевайтесь! – протягивает защитные костюмы медсестра и поясняет, что без специальной экипировки находиться на территории госпиталя – запрещено.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская центральная районная больница

Большинство врачей, работающих в госпитале, несут службу уже больше пяти месяцев. Одна из них Лия Барзания. Она с 20 марта работает в госпитале каждый день. Выходных у Лии не бывает, так как она главная сестра больницы.

"Бывает иногда ухожу домой после 12 ночи, – рассказывает о своих тяжелых буднях Лия Барзания. – Я работаю в зеленой зоне. Да, сложно, но все мы помогаем друг другу. А так, чего бояться? В войну справились и сейчас прорвемся. Бывало и хуже".

Врачи признаются, что за пять месяцев борьбы с коронавирусом, страх отошел на второй план. Главное же, по их убеждению, - не пренебрегать правилами индивидуальной защиты. Многое, по словам главного санитарного врача Гудауты Инги Чанба, зависит даже элементарно от правильного ношения маски.

© Sputnik / Томас Тхайцук Средства индивидуальной защиты для персонала и посетителей

"Правильное ношение средств индивидуальной защиты – очень важный момент. Мы за этим следим очень строго. В России и в других странах много врачей заразилось именно из-за пренебрежения этими правилами. У нас в госпитале таких случаев не было. К этому строго относимся. Каждую смену проводим инструктажи", – подчеркнула Инга Чанба.

Вскоре журналисты начинают жаловаться на то, что в костюмах душно и невозможно долго их носить.

- Это еще другой костюм, у нас есть "скафандры", в которых очень сложно работать, – с сочувственной улыбкой отмечает Лия Барзания.

За красной линией

Вскоре в госпиталь пребывает и президент, который входит в больницу через центральный вход. С масками и защитными костюмами Аслан Бжания встречает Лиза, эпидемиолог из России, которая на данный момент работает в Гудаутском ковидном центре.

"Экипировавшись", президент вместе с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия начинает "обход" с аптечного отдела.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания одевает защитный костюм перед посещением больницы

- Все необходимое у нас есть, - отчитывается заведующая отделом перед президентом.

- Лекарства в госпитале имеются с запасом, – добавляет министр Цахнакия и приглашает президента в корпус, где сейчас специалисты из России устанавливают новый компьютерный томограф.

- Сколько времени вам еще потребуется? – уточнил президент.

- Думаю, еще несколько дней, – ответил один из установщиков томографа и заверил Бжания, что оборудование соответствует всем требованиям.

- Мы очень рассчитываем, что вы свою работу сделаете добросовестно, для нас это очень важно, - добавил президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президента заверили что через несколько дней томограф будет установлен

Следующее отделение, которое решил посетить Аслан Бжания, инфекционное. Однако переступить через красную линию главврач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба разрешил не всем.

- Пройти могут лишь пять человек, – предупредил Шамба и пояснил, что в этой зоне находиться небезопасно, так как там находятся инфицированные.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания ознакомился с состоянием здоровья пациентов

Пока президент проведывал пациентов госпиталя, на улице удалось поговорить с дезинфекторами, которые обрабатывали кассеты для рентгена.

"После того, как больным делают рентген, мы обрабатываем кассеты, чтобы они попали к другим специалистам чистыми. В день бывает по 20 кассет обрабатываем. Сюда не только пациенты госпиталя приходят, но и другие больные, которые находятся дома. По ходу лечения их периодически направляют на рентген и проверяют динамику лечения", – поясняет дезинфектор Астан Чедия.

Астан уже три месяца работает в Гудаутском ковидном центре. Сам он из Сухума, женат и имеет детей. Дезинфектор несет службу в течение недели, затем две недели он проводит на карантине. Пока он на работе, он не видится с семьей. По словам Астана, другого выхода нет, все домочадцы уже смирились.

"Пока я в смене, не вижу семью. Но я не один такой здесь. Есть и те, у кого грудные дети, есть молодые девушки, которым намного сложнее, чем мне, бывало здесь некоторые и в обморок падали, не выдерживали в костюмах. Да, сложно, конечно. Но пока справляемся. Если будет наплыв больных, мы и к этому готовы. Возможности есть, духа хватает. Прорвемся!" – оптимистично настроен Астан Чедия.

Пока мы разговаривали с дезинфектором, из инфекционного отделения выходит и президент Аслан Бжания. Его сопровождают врачи из красной зоны.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Врачи гудаутской больницы, которые работают в красной зоне

- Здесь врачи и из Гудаутской больницы, и из Сухумской городской, и даже из Ткуарчала, почти со всей Абхазии – с улыбкой отмечают женщины.

Несмотря на усталость и многодневную работу на передовой, врачи сохраняют улыбку на лице и стараются показать свой оптимизм.

"На самом деле на улице больше страшно, чем здесь. Здесь безопаснее. У нас хорошие защитные костюмы, средства дезинфекции. Мы всем обеспечены. Соблюдаем меры безопасности, поэтому у нас меньше риска заразиться. Но надо заметить, что работать сложно. Девочки бывает и в обморок падают, жарко, в палатах кондиционеры включать запрещено, – признается медработник Циала и добавляет: "донесите до нашего народа, что этот вирус опасный".

COVID в первую очередь

Подводя итоги поездки, Аслан Бжания поблагодарил работников Гудаутского ковидного центра за их работу.

Президент обратился к врачам с просьбой напрямую говорить ему о проблемах, существующих в больнице.

"Я ставлю так вопрос не потому, что мы кому-то не доверяем, а потому, что именно вы находитесь на передовой борьбы с болезнью, и как никто другой знаете, как обстоят дела",- подчеркнул Бжания.

Главврач больницы Хаджарат Шамба отметил, что на данный момент ковидный центр справляется со своей задачей. При этом он подчеркнул, что с учетом наметившейся тенденции по увеличению числа заболевших, необходимо готовить дополнительные места.

© Sputnik / Томас Тхайцук По окончанию своего визита, Аслан Бжания поблагодарил работников Гудаутского ковидного центра за их работу

Бжания передал министру финансов Владимиру Делба, что в приоритетном порядке необходимо осуществлять выплату заработной платы персоналу Гудаутской больницы. Он отметил, что нельзя допускать задержки по дополнительным выплатам.

Президент также поручил министру здравоохранения предоставить ему список наиболее отличившихся для их дополнительного поощрения со стороны государства ко Дню Победы.