Удар из С-400: зенитчики ЮВО из Абхазии поразили цели на полигоне Капустин Яр

Военнослужащие провели разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, поразили их в условиях радиоэлектронных помех, а также отразили воздушные удары условного противника.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений Южного военного округ российской военной базы в Абхазии поразили воздушные цели противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЮВО.

Стрельбы выполнялись с оборудованных позиций и в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты, а также тактические авиационные и зенитные ракеты противника.

"В ходе учения расчетами комплексов противовоздушной обороны было выполнено свыше 60 огневых задач. По результатам зенитным ракетным подразделениям военной базы будут выставлены оценки", - говорится в сообщении.

Всего в учебном мероприятии в Астраханской области приняли участие около 500 зенитчиков ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники и вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Стрела", переносные ЗРК "Игла" и современные комплексы "Триумф" С-400.

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