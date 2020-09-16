Часть Сухума останется без воды 17 сентября

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в четверг, 17 сентября, сообщает МУП "Водоканал".
"В связи с ремонтом напорного водовода, расположенного на территории насосной станции №4 (село Гумиста), с 00 до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзала, улица Адыгейская, ВИЭМ, верхние этажи домов в центральной части города", - говорится в сообщении.
"Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства, отмечается в сообщении предприятия.
Читайте также:
- На уровне слухов: врач опровергла информацию об отравлениях питьевой водой в Абхазии
-
Устаревшая техника и нерациональность: почему в Гагре проблемы с подачей воды