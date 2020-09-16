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Часть Сухума останется без воды 17 сентября

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200916/1030953114/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-17-sentyabrya.html

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" проводит ремонт водопровода на участке в селе Гумиста.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в четверг, 17 сентября, сообщает МУП "Водоканал".

"В связи с ремонтом напорного водовода, расположенного на территории насосной станции №4 (село Гумиста), с 00 до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзала, улица Адыгейская, ВИЭМ, верхние этажи домов в центральной части города", - говорится в сообщении.

"Водоканал" приносит свои извине­ния за временные неу­добства, отмечается в сообщении предприятия.

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