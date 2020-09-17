Бжания поручил обеспечить все школы Абхазии бесконтактными термометрами

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил до 25 сентября обеспечить все школы республики бесконтактными термометрами, сообщается на сайте главы государства.
Соответсвующие поручения Бжания дал министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и главе Минфина Владимиру Делба.
"Мы обязательно это проверим после 25 сентября", - сказал президент.
Ранее министр просвещения Абхазии Инал Габлия заявил, что на данный момент останавливать учебный процесс в школах страны из-за коронавируса нецелесообразно. Однако Габлия отметил, что необходимо будет следить за ситуацией и выполнять рекомендации СЭС.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, по последним данным оперштаба, составляет 756 человек. Из них 198 пациентов выздоровели, семь человек с диагнозом COVID-19 скончались.
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