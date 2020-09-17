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Бжания поручил обеспечить все школы Абхазии бесконтактными термометрами

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (782)
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Sputnik Абхазия
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На данный момент в Абхазии карантин из-за коронавируса введен в отдельных классах школ, полностью на карантин не закрыто ни одно учебное заведение страны.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил до 25 сентября обеспечить все школы республики бесконтактными термометрами, сообщается на сайте главы государства.

Соответсвующие поручения Бжания дал министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и главе Минфина Владимиру Делба.

"Мы обязательно это проверим после 25 сентября", - сказал президент.

Ранее министр просвещения Абхазии Инал Габлия заявил, что на данный момент останавливать учебный процесс в школах страны из-за коронавируса нецелесообразно. Однако Габлия отметил, что необходимо  будет следить за ситуацией и выполнять рекомендации СЭС. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, по последним данным оперштаба, составляет 756 человек. Из них 198 пациентов выздоровели, семь человек с диагнозом COVID-19 скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (782)

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