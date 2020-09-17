Веерные отключения электричества могут ввести в Абхазии с октября

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Вопрос веерных отключений электроэнергии в Абхазии обсудили гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа и председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония, сообщает Абхазское телевидение.

"Таких нагрузок, как в этом году, ранее не было. Вы отметили, что даже в период, когда курортного сезона в Абхазии еще не было, нагрузки значительно превышали показатели прошлого года, они растут и сегодня, несмотря на то, что нас ждут пиковые месяцы", - сказал на встрече гендиректор "Черноморэнерго".

Он подчеркнул, что необходимо выработать оптимальное решение, которое в любом случае будет непростым.

Как отмечалось на встрече, на сегодняшний день, выработка электроэнергии ИнгурГЭС составляет два миллиарда 38 миллионов киловатт-часов и порядка 450 миллионов киловатт-часов вырабатывает перепадная ГЭС.

Из них Абхазия потребила более полутора миллиардов киловатт-часов, что на 360 миллионов киловатт-часов больше, чем в прошлом году, и это несмотря на отложенный курортный сезон.

Председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония подчеркнул, что в ноябре и декабре нагрузка на сети увеличится значительно.

"Может быть, даже линии не будут выдерживать, если не будете отключать электричество. Такими темпами, как мы идем сейчас, до 15 февраля (когда ИнгурГЭС будет остановлена на ремонт – ред.) дефицит может составить 150 миллионов киловатт-часов", - отметил Мебония.

На встрече обсуждали возможность введения веерных отключений электричества.

"В ходе совещания были уточнены детали, какой именно мощности будет не хватать для Абхазии, в связи с этим будут прорабатываться вопросы об ограничении подачи электроэнергии потребителям. Скорее всего будут вводиться ограничения подачи электроэнергии потребителям, возможно, с 1 октября будут введены веерные отключения. Графики будут корректироваться, население об этом будет предупреждено", - сказал директор по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслан Кварчия.

Как сообщили Sputnik в "Черноморэнерго", более детальной информации о возможном введении "веерных" отключений электричества пока нет.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. ИнгурГЭС будет закрыта 15 февраля 2021 года для проведения восстановительных работ деривационного тоннеля.

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