Энергия плотины: какой увидели ИнгурГЭС журналисты Абхазии

Журналисты Абхазии побывали на плотине Джварского водохранилища в четверг 14 февраля. То, каким ИнгурГЭС предстала перед ними, в фотоленте Sputnik Абхазия.

К 14 февраля вода в Джварском водохранилище была на отметке 438 метров над уровнем моря. Снижение идет ежедневно на один метр. Если вода опустится еще на 18 метров, то ИнгурГЭС придется остановить. Такой неутешительной прогноз дал председатель правления гидроэлектростанции Леван Мебония.

Выправить ситуацию, по его словам, могут только паводки, на которых пока нет никакой надежды, или же экономия электроэнергии через веерные отключения. По примерным подсчетам энергетика, особенно остро проблема даст о себе знать в начале марта. Ждать недолго.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра.