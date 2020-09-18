"Лирика" в ручной клади: жительницу Цандрипша задержали на границе Абхазии

Женщина была задержана абхазскими пограничниками после пересечения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу".

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Запрещенное в свободном обороте на территории Абхазии психотропное вещество изъято у жительницы поселка Цандрипш Гагрского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"28 капсул препарата "Лирика" гражданка хранила в ручной клади, что обнаружено в ходе личного досмотра", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Римма Павлова, 1973 года рождения, была задержана после пересечения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу".

"Указанными умышленными действиями задержанная совершила незаконные приобретение, хранение, перевозку с последующей целью сбыта, а также ввоз в Республику Абхазия психотропного вещества", - заключили в МВД.

Следствие ведет линейное управление внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

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