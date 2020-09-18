"Черноморэнерго" выявило семь майнинговых ферм в Очамчырском районе

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Комиссия РУП "Черноморэнерго" по выявлению нелегально подключенных объектов к сети предприятия обнаружила семь ферм для майнинга криптовалюты в Очамчырском районе Абхазии. Об этом "Черноморэнерго" сообщает в Facebook.

"Были выявлены и отключены пять объектов по майнингу криптовалют, суммарной мощностью 3МВт. Также были обнаружены еще две фермы, готовые к подключению, суммарной мощностью 0,8 МВт", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, объекты были подключены к фидеру (кабельная линия, через которую происходит подключение к электроподстанции) "Беслаху" с повысительной станции "Очамыра-тяга", что серьезно усложнило электроснабжение в районе.

Во избежание повторного подключения данных объектов, контроль возложен на соответствующие службы "Черноморэнерго".

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