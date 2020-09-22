Язык за два года: как финалист "Гордости Абхазии" воплощает проект в Галском районе

Вахтанг Убирия - один из финалистов конкурса "Гордость Абхазии", представленный им на конкурсе проект затрагивал, в частности, такую тему, как изучение абхазского языка в Галском районе.

СУХУМ, 22 сент – Sputnik. Начал работу проект по изучению абхазского языка в Галском районе, сообщил информационному агентству Sputnik финалист конкурса "Гордость Абхазии" Вахтанг Убирия.

Представленный им на конкурсе проект затрагивал такие темы, как образование, молодежная политика и изменения законодательства о выборах местного самоуправления, а также госструктур для жителей Галского района. При этом особое место в проекте Убирия занимает изучение в районе государственного языка.

"Есть фонд имени Баграта Шинкуба, который разработал интерактивную программу для изучения абхазского языка с использованием видеоуроков, песен. Фонд также проявил инициативу, и мы с поддержкой главы администрации начали внедрять эту программу", - рассказал Убирия.

Он сообщил, что программа уже введена во второй Галской средней школе, и если раньше в начальных классах проводился один урок абхазского языка раз в неделю, то сейчас будет проводиться по три урока в неделю.

Также программа будет введена и в детских садах Галского района.

"Это настолько сильная программа, что уже через год отмечается хороший результат, а через два года они смогут свободно владеть абхазским языком", - отметил Убирия.

Вахтанг Убирия поделился планами об открытии молодежного интерактивного центра в 2021 году, где жители Галского района смогут по той же программе обучаться абхазскому языку.

Он также рассказал о том, что с 2021 года совместно с администрацией Галского района будет создаваться инновационный центр, где молодые ребята смогут проявить свою инициативу и проводить мероприятия республиканского масштаба.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Смотрите также: