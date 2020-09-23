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Дело об умышленном убийстве женщины завела прокуратура Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200923/1030989627/Delo-ob-umyshlennom-ubiystve-zhenschiny-zavela-prokuratura-Sukhuma.html

Согласно Уголовному кодексу Абхазии, умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело об убийстве женщины в столице Абхазии, сообщает прокуратура республики.

Уголовное дело по части 1 статьи 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса в отношении неустановленного следствием лица.

"Убийство имело место в период времени с 18 до 19 сентября 2020 года по улице Трапш, дом 23 в городе Сухум. Неустановленное следствием лицо, проникнув в домовладение, с целью умышленного убийства, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, нанесло множественные повреждения в области лица и тела гражданке Оганян Раисе Ильиничне, 1940 года рождения", - говорится в сообщении.

Проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены экспертизы.

Поручения об установлении и задержании лица, причастного к совершению убийства Оганян направлены в Министерство внутренних дел.

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