Дело об умышленном убийстве женщины завела прокуратура Сухума

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело об убийстве женщины в столице Абхазии, сообщает прокуратура республики.
Уголовное дело по части 1 статьи 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса в отношении неустановленного следствием лица.
"Убийство имело место в период времени с 18 до 19 сентября 2020 года по улице Трапш, дом 23 в городе Сухум. Неустановленное следствием лицо, проникнув в домовладение, с целью умышленного убийства, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, нанесло множественные повреждения в области лица и тела гражданке Оганян Раисе Ильиничне, 1940 года рождения", - говорится в сообщении.
Проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены экспертизы.
Поручения об установлении и задержании лица, причастного к совершению убийства Оганян направлены в Министерство внутренних дел.
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