Часть Сухума останется без воды 24 сентября

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Несколько районов столицы Абхазии останутся без воды в четверг, 24 сентября, сообщает МУП "Водоканал".
"В связи с ремонтом разводящей сети водопровода по улицам Лакоба — Конфедератов, проспект Аиааира — Воронова, проспект Аиааира — Аидгылара и Сахарова — Басария будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Старый поселок, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, рынок, центральная и нагорная часть города Сухум", - говорится в сообщении.
Отключения воды планируются в 00:00 до 18:00.
"Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства, отмечается в сообщении предприятия.
Читайте также:
- На уровне слухов: врач опровергла информацию об отравлениях питьевой водой в Абхазии
-
Устаревшая техника и нерациональность: почему в Гагре проблемы с подачей воды