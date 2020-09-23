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Часть Сухума останется без воды 24 сентября

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Отключения водоснабжения в столице Абхазии связаны с ремонтом разводящей сети водопровода.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Несколько районов столицы Абхазии останутся без воды в четверг, 24 сентября, сообщает МУП "Водоканал".

"В связи с ремонтом разводящей сети водопровода по улицам Лакоба — Конфедератов, проспект Аиааира — Воронова, проспект Аиааира — Аидгылара и Сахарова — Басария будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Старый поселок, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, рынок, центральная и нагорная часть города Сухум", - говорится в сообщении.

Отключения воды планируются в 00:00 до 18:00.

"Водоканал" приносит свои извине­ния за временные неу­добства, отмечается в сообщении предприятия.

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