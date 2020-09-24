Чудо за 300: как и зачем в Абхазии навязывают "допуслуги" во время экскурсий

Летний курортный сезон 2020 года в Абхазии начался с 1 августа, когда после четырех месяцев ограничительных мер в связи с опасностью распространения коронавируса была открыта абхазо-российская граница.

Несмотря на то, что сезон в этом году начался поздно, российские туристы приехали в Абхазию, не побоявшись коронавирусной инфекции. Но в интернете появились не только хорошие отзывы об отдыхе в Абхазии, но и жалобы на "допуслуги" для туристов, которые берут экскурсии, где якобы "все включено", но в итоге доплачивают деньги за незапланированные остановки на маршруте.

"Разводы" на маршруте

Туристка из России, на одном из интернет-сайтов выразила недовольство по поводу экскурсионных туров.

"Выехали мы в восемь утра на транспорте гида. Когда мы сели в машину, гид кратко спросил, что мы хотим и вообще желаем, естественно каждый из нас сказал, что вообще слышал об Абхазии (ехали первый раз) - источники, природа и поменьше исторических развалин. И тут была наша первая ошибка - мы доверили гиду выбирать за нас, а надо было дотошно и по ЧАСАМ разложить и обсудить НАШ ОПЛАЧЕННЫЙ МАРШРУТ", - рассказывает на сайте туристка.

Другой побывавший в Абхазии россиянин описал схему "развода" во время автобусной экскурсии так: туристов привозят в одно место, для примера на озеро Рица, но тут же сообщают, что выше есть красивая смотровая площадка, нужно только "скинуться по 250 рублей и уговорить нашего водителя, там сложная дорога, серпантин", потом сообщают о том, что неподалеку дача Сталина и чтобы ее увидеть, нужно "скинуться" еще по 300 рублей и так далее.

"Ведь "большая" экскурсия стоит всего-то на пару сотен рублей дороже, чем "малая". Но когда вы "уговариваете" водителя, она становится дороже настолько, насколько разгуляется аппетит сопровождающего экскурсовода. Ну, а если вы едете не один, а семьей, то разница может оказаться довольно существенной", - заключает турист.

Еще одна экскурсантка рассказала, что по дороге туристов часто завозят "попробовать самый лучший мед" или "самое вкусное вино", где "разводят" покупать продукты по баснословным ценам, а также в сомнительные рестораны, где отказавшаяся "скинуться" на "непонятную" еду часть группы вынуждена ждать обедающих и тратить драгоценное время своего отпуска. Из-за незапланированных остановок, с которыми согласны не все туристы, время экскурсии существенно увеличивается.

Жаловались туристы и на "поборы" со стороны экскурсоводов, когда те неожиданно заявляли о том, что стоянка автобуса становится платной после 10 минут, и если туристы хотят подольше осмотреть достопримечательность и успеть сфотографироваться, необходима доплата. Причем платить нужно не только за стоянку, но и еще дополнительно водителю, у которого якобы есть право пользоваться автобусом только определенное время, а за дополнительные "покатушки" нужно доплачивать в ГАИ.

Подобных отзывов в интернете в этом году масса, хотя справедливости ради стоит отметить, что подобная "экскурсионная схема" в Абхазии действует не первый год.

Жалоб нет

Ситуацию прокомментировал заместитель министра по туризму Астамур Барциц.

Он отметил, что есть экскурсионные программы, маршруты которых разрабатываются турфирмами, а затем согласовываются с Министерством по туризму и Госавтоинспекцией.

"Есть места, где экскурсионная остановка запрещена и есть отклонения от маршрута. Например, если брать озеро Рица, они доезжают до площадки и дальше наслаждаются природой. Но иной раз экскурсоводы предлагают отъехать дальше и увидеть чудеса природы – Молочный водопад, Птичий клюв. Это отклонение маршрута, мы это фиксируем и затем разбираемся", - сказал Барциц.

Также он рассказал, что имеется положение об аттестации экскурсоводов, и если есть отклонения от маршрута, то созывается комиссия и у экскурсовода изымается лицензия.

При этом замминистра отметил, что официальных жалоб от отдыхающих, недовольных экскурсиями, в Минтуризма не поступало.

"Жалоб нет, так как это происходит по обоюдному согласию, нарушения мы выявляем в ходе наших мероприятий, которые проводятся два-три раза в неделю", - сказал заместитель министра.

Барциц сообщил также, что за последнее время крайне редко выявляются случаи нарушения маршрутов.

Львиная доля заработка

Высказала свое мнение о "допуслугх" и экскурсовод Руслана Гергедава, которая работает в сфере туризма уже семь лет.

"Меня эта ситуация очень сильно унижает, так как это не показатель моего профессионализма. В каждом прайсе любой турфирмы написано направление и примечание "по желанию, за допплату вы можете посетить другие достопримечательности, и с прайсами всех туроператоров в Минтуризма знакомы", - поделилась она.

Руслана состоит в Ассоциации экскурсоводов и не раз предлагала включить те самые дополнительные направления в основной маршрут.

"К примеру, маршрут на Рицу из Сухума будет стоить не 950 рублей, а к ним добавятся 300 рублей, которые мы дополнительно предлагаем. Как раз эти 300 рублей с человека были бы нашей зарплатой. Но меня никто не поддержал, хотя эта проблема не только обесценивает труд экскурсовода, но и не придает положительного имиджа республике. Турист приобретает пакет по одной стоимости, а потом, когда мы подъезжаем к месту, они "вынуждены" согласиться, потому что уже хочется все увидеть", - отметила она.

Она также рассказала о проблеме, когда часть туристов хочет посетить дополнительные направления, а другая часть отказывается.

"Есть те, которые отказываются посещать допместа и выходят из машины. Некоторые это делают спокойно, объясняя тем, что им это неинтересно, а некоторые реагируют агрессивно, а экскурсовод в этот момент понимает, что он теряет львиную долю дохода", - сказала Гергедава.

Она разъяснила, что если экскурсоводу не удалось отвезти туристов на дополнительные направления, то он остается без заработка.

"Может Министерство по туризму и возражает против дополнительных плат, но никто никогда запреты не ставил, если они поставят запрет, это вызовет большое недовольство, потому что экскурсовод и водитель потеряют основную часть своего дохода. Директор турфирмы не отправит больше на экскурсию того экскурсовода, который не умеет "поднимать" людей на дополнительные экскурсии", - отметила Руслана Гергедава.

Также Гергедава рассказала, что за годы ее работы, она ни разу не сталкивалась с проверками Минтуризма.

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