16:18 24 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.42
  • EUR87.90
Поиск

Абхазия вошла в пятерку лучших направлений для винного туризма

© Sputnik / Роберт Джопуа
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
54910
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/18/1030806871.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200824/1030806900/Abkhaziya-voshla-v-pyaterku-luchshikh-napravleniy-dlya-vinnogo-turizma.html

Абхазские вина, согласно исследованию Роскачества, входят в список самых популярных среди россиян импортируемых марок.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и составил рейтинг направлений для лучшего винного туризма.

Большинство туристов, 61,63%, выбрали Крым для дегустации местных вин. Отдых в Абхазии стал вторым, 20,93%, по популярности среди ценителей вина. 

Российские туристы также отправляются в винные "путешествия" по Краснодарскому краю, 16,28%. И лишь 1,16% туристов открыли для себя вкус донских вин в Ростовской области.

Ранее Роскачество проводило исследование, согласно которому абхазские вина вошли в списки самых популярных среди россиян импортируемых марок.

Игристые вина Абхазии вошли в пятерку наиболее популярных, вместе с такими странами-поставщиками, как Италия, Испания, Франция, Португалия. Четыре столовых вина из Абхазии вошли в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сверхсовременное вооружение: военно-технический форум "Армия-2020"
Не вижу проспекта: Лукашенко на вертолете облетел центр Минска и пообщался с силовиками
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться