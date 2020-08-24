Абхазия вошла в пятерку лучших направлений для винного туризма

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и составил рейтинг направлений для лучшего винного туризма.

Большинство туристов, 61,63%, выбрали Крым для дегустации местных вин. Отдых в Абхазии стал вторым, 20,93%, по популярности среди ценителей вина.

Российские туристы также отправляются в винные "путешествия" по Краснодарскому краю, 16,28%. И лишь 1,16% туристов открыли для себя вкус донских вин в Ростовской области.

Ранее Роскачество проводило исследование, согласно которому абхазские вина вошли в списки самых популярных среди россиян импортируемых марок.

Игристые вина Абхазии вошли в пятерку наиболее популярных, вместе с такими странами-поставщиками, как Италия, Испания, Франция, Португалия. Четыре столовых вина из Абхазии вошли в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году.

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