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"Аллигаторы" уничтожили "террористов": Бжания посетил учения "Кавказ-2020"

© Foto / Пресс-служба Президента
В Абхазии
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На полигоне Цабал военнослужащие Южного военного округа совместно и Министерства обороны, МЧС и СГБ Республики Абхазия провели первую фазу совместного стратегического командно-штабного учения.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами республики Абхазия Аслан Бжания посетил полигон Цабал, где прошли маневры в рамках учений "Кавказ -2020", сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Пресс-служба Президента
Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия Аслан Бжания

"Сценарий учений предусматривал, как совместные силы мотострелковых, артиллерийских, ракетно- зенитных и подразделений ПВО обнаружили и провели тотальное уничтожение массированным огнем террористических группы незаконных вооруженных формирований на горных склонах Кавказского хребта. Действия проходили на земле и в небе, при поддержке сил авиации ЮВО и Республики Абхазия в составе разведывательно-ударных вертолетов КА-52 "Аллигатор", МИ-24, МИ-8 и МИ-8АМТШ "Терминатор" с аэромобильными группами на борту",  - отметили в ЮВО. 

При проведении розыгрыша, военнослужащие продемонстрировали Бжания новейшие формы тактического военного искусства с использованием опыта участия в современных вооруженных конфликтах. Президент остался доволен совместными маневрами.

© Видео RT
Яркие моменты на "Кавказе-2020": как проходят масштабные учения

За маневрами, помимо Аслана Бжания наблюдали первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба, командир военной базы ЮВО в Абхазии Олег Сеньков и генералитет совместной группировки вооруженных сил двух стран.

Учения проходят с 21 по 26 сентября. В них принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих и 500 единиц военной техники.

Всего в учениях "Кавказ-2020", которые проходят на наземных и воздушных полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, в Абхазии, а также на Черном и Каспийском морях, принимают участие более 80 тысяч человек.

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