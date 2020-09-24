"Аллигаторы" уничтожили "террористов": Бжания посетил учения "Кавказ-2020"

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами республики Абхазия Аслан Бжания посетил полигон Цабал, где прошли маневры в рамках учений "Кавказ -2020", сообщает пресс-служба ЮВО.
"Сценарий учений предусматривал, как совместные силы мотострелковых, артиллерийских, ракетно- зенитных и подразделений ПВО обнаружили и провели тотальное уничтожение массированным огнем террористических группы незаконных вооруженных формирований на горных склонах Кавказского хребта. Действия проходили на земле и в небе, при поддержке сил авиации ЮВО и Республики Абхазия в составе разведывательно-ударных вертолетов КА-52 "Аллигатор", МИ-24, МИ-8 и МИ-8АМТШ "Терминатор" с аэромобильными группами на борту", - отметили в ЮВО.
При проведении розыгрыша, военнослужащие продемонстрировали Бжания новейшие формы тактического военного искусства с использованием опыта участия в современных вооруженных конфликтах. Президент остался доволен совместными маневрами.
За маневрами, помимо Аслана Бжания наблюдали первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба, командир военной базы ЮВО в Абхазии Олег Сеньков и генералитет совместной группировки вооруженных сил двух стран.
Учения проходят с 21 по 26 сентября. В них принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих и 500 единиц военной техники.
Всего в учениях "Кавказ-2020", которые проходят на наземных и воздушных полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, в Абхазии, а также на Черном и Каспийском морях, принимают участие более 80 тысяч человек.
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