Задержаны подозреваемые по делу о похищении человека в Абхазии

Сообщение о похищении Джемали Соселия, 1962 года рождения, поступило в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября.

СУХУМ, 24 сен- Sputnik. По подозрению в причастности к похищению гражданина Абхазии Джемали Соселия задержаны и допрошены ряд лиц, сообщается на сайте МВД Абхазии.

"В результате дальнейших мероприятий в отношении задержанных, вечером 23 сентября потерпевший был освобожден на территории Грузии", - говорится в сообщении.

В настоящее время Соселия находится в Абхазии, его безопасности и здоровью ничего не угрожает.

"Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются",- отметили в МВД.

Ранее факт освобождения подтвердили Sputnik в генеральной прокуратуре Абхазии. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

Сообщение о похищении Джемали Соселия, 1962 года рождения, поступило в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября.

Следственно-оперативная группа выяснила, что около 22 часов 5 сентября в селе Речху Ткуарчалского района вооруженные люди в черной одежде и масках остановили автомобиль BMW, за рулем которого был уроженец этого села Джемали Соселия, далее неизвестные вместе с Соселия выехали в направлении села Аберкыт Галского района.

Как полагали тогда следователи, "примерно в двух километрах от места происшествия на территории подстанции ИнгурГЭС между неустановленными лицами и гражданином Соселия произошел конфликт, выразившийся в словесной перепалке на мегрельском языке с последующей дракой, после чего нападавшие, насильственно удерживая Джемали Соселия, направились к государственной границе с Республикой Грузия".

Автомобиль Соселия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на проселочной дороге в районе села Алакумхара Галского района.

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