Обычное необычное явление: что за воронку засняли в море у Гагры

Вчера в сети появилась публикация с необычной водяной воронкой в Черном море, кадры в районе Гагры запечатлели парапланеристы.

ЧУХУМ, 25 сен – Sputnik. Обычным явлением назвал водяной развод, который засняли в Черном море в Абхазии, директор Института экологии республики Роман Дбар.

"С научной точки зрения, это совершенно обычное явление, которое происходит в прибрежной зоне моря. Это турбулентные потоки, которые формируются под воздействием основного черноморского течения, выноса рек и вступающих мысов на береговой линии", - сказал Дбар.

Он рассказал, что осенний период характеризуется высокой прозрачностью вод, а выносы рек несут небольшое количество взвешенных частиц, которые придают воде бирюзовый оттенок.

"Смешение чистых и прозрачных вод Черного моря с выносами рек проявили очень характерные, обычные вихревые образования. Сочетание этих явлений и дало такую уникальную картинку", - рассказал он.

Дбар еще раз отметил, что такие явления вполне обычные, и они хорошо видны и на космических снимках, и на аэрофотосъемке.

Академик, заведующий кафедрой прикладной экологии АГУ Январби Экба выразил такое же мнение о вчерашнем явлении.

"Это связано с речками, которые вытекают со дна моря, не поднимаясь наверх. Поверхностное течение могло запросто образовать этот водоворот", - сказал Экба.

Накануне в Instagram появилось фото водяной воронки в Черном море, на нем видно, как вода меняет цвет от темно-синего к ярко-бирюзовому. Публикация привлекла внимание пользователей, большинство восхищались красотой необычного явления, а некоторых увиденное напугало.

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