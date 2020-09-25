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Обычное необычное явление: что за воронку засняли в море у Гагры

© Foto / gagraparaplan
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200925/1031002098/Obychnoe-neobychnoe-yavlenie-chto-za-voronku-zasnyali-v-more-u-Gagry.html

Вчера в сети появилась публикация с необычной водяной воронкой в Черном море, кадры в районе Гагры запечатлели парапланеристы.

ЧУХУМ, 25 сен – Sputnik. Обычным явлением назвал водяной развод, который засняли в Черном море в Абхазии, директор Института экологии республики Роман Дбар.

"С научной точки зрения, это совершенно обычное явление, которое происходит в прибрежной зоне моря. Это турбулентные потоки, которые формируются под воздействием основного черноморского течения, выноса рек и вступающих мысов на береговой линии", - сказал Дбар.

Он рассказал, что осенний период характеризуется высокой прозрачностью вод, а выносы рек несут небольшое количество взвешенных частиц, которые придают воде бирюзовый оттенок.

"Смешение чистых и прозрачных вод Черного моря с выносами рек проявили очень характерные, обычные вихревые образования. Сочетание этих явлений и дало такую уникальную картинку", - рассказал он.

Дбар еще раз отметил, что такие явления вполне обычные, и они хорошо видны и на космических снимках, и на аэрофотосъемке.

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Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера😍🤪😝 И кому-то очень повезло, наблюдая такое редкое явление природы с высоты птичьего полёта. #abkhazia #gagraparaplan #sochi_day #blacksea #странадуши #caucasus #mountains #абхазия2020 #gagra #отпуск #параплан #paragliding #мамдзышха #Пицунда #Сочи2020#extreme #sochipark #полетнапараплане #flying #гагрипш #полетвоблаках #экстримотдых #пицунда

Публикация от ПОЛЕТЫ НА ПАРАПЛАНЕ В АБХАЗИИ (@gagraparaplan)

Академик, заведующий кафедрой прикладной экологии АГУ Январби Экба выразил такое же мнение о вчерашнем явлении.

"Это связано с речками, которые вытекают со дна моря, не поднимаясь наверх. Поверхностное течение могло запросто образовать этот водоворот", - сказал Экба.

Накануне в Instagram появилось фото водяной воронки в Черном море, на нем видно, как вода меняет цвет от темно-синего к ярко-бирюзовому. Публикация привлекла внимание пользователей, большинство восхищались красотой необычного явления, а некоторых увиденное напугало. 

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