Администрация Сухума примет на баланс стадион "Динамо"

Строительство стадиона "Динамо" было завершено в 2014 году. В настоящее время сооружение не закреплено ни за одним ведомством.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Администрация Сухума готова принять на баланс стадион "Динамо" и взять на себя все расходы по поддержанию его в должном состоянии, заявил глава столицы Беслан Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации.

По словам Эшба, вопрос подведомственности стадиона будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В пятницу 25 сентября на стадионе проходила игра сборных Абхазии и Донецкой народной республики. Матч пришлось прервать, потому что в самом начале второй половины встречи часть освещения стадиона отключилась.

В 2018 году премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал распоряжение о передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений, возведенных либо восстановленных в рамках Инвестпрограммы, в том числе стадиона. Согласно распоряжению, "Динамо" должен был быть передан на баланс администрации Сухума.

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Работы по строительству нового стадиона "Динамо" начались в 2012 году и завершились в 2014 году. На строительство стадиона было потрачено более 658 миллионов рублей. Первая официальная игра на новом стадионе "Динамо" состоялась 27 августа 2015 года. Сухумский стадион "Динамо" вмещает 4300 зрителей.

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