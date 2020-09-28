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Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Атара

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В этом году 30 сентября Абхазия отмечает 27 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. В селе Атара Очамчырского района состоялась торжественная церемония открытия памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, Аслан Бжания внес 220 тысяч рублей из личных средств на реставрацию памятника погибшим воинам.

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в церемонии открытия в селе Атара

В церемонии, помимо главы государства, приняли участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, заместитель руководителя Зураб Каджая, руководство администрации Очамчырского района, представители Министерства обороны, депутаты Парламента, представители добровольческих организаций Северного Кавказа и Юга России, представители общественности, выходцы села.

Ранее сообщалось, что часть торжественных мероприятий в честь Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в республике была отменена из-за эпидемиологической обстановки, угрозы распространения коронавируса. 

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