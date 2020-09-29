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Сигареты с капсулами: мужчина задержан за ввоз в Абхазию психотропного вещества

© Depositphotos / BrianAJackson
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200929/1031019767/Sigarety-s-kapsulami-muzhchina-zaderzhan-za-vvoz-v-Abkhaziyu-psikhotropnogo-veschestva--.html

Жителю Гагрского района вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение и незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия запрещенного в свободном обороте психотропного вещества.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району задержали на посту ГАИ "Псоу" жителя Гагрского района. 

© Foto / МВД РА
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В ходе осмотра автомобиля, которым управлял гражданин Аслан Чиковани, в кармане обшивки водительской двери сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты спрятанные в сигаретную пачку капсулы запрещенного препарата, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"Согласно материалам уголовного дела, гражданин Аслан Чиковани, 1991 года рождения, находясь на территории Российской Федерации, приобрел запрещенное в свободной реализации на территории республики психотропное вещество "Прегабалин" и незаконно ввез в Абхазию", - говорится в сообщении.

В отношении Аслана Чиковани Военной прокуратурой Абхазии возбуждено уголовное дело. Задержанный содержится на гауптвахте Минобороны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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