Наркотики в банке: у жителя села Пакуаш обнаружили 45 граммов марихуаны

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Житель села Пакуаш Очамчырского района Абхазии Даур Пачулия помещен под административный арест на 15 суток "за незаконное потребление наркотического вещества, а равно отказ от медицинского освидетельствования", сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Кроме того, в отношении Пачулия возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.
Как пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел, спрятанное в стеклянную банку наркотическое вещество марихуана сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с уголовным розыскам ОВД Очамчырского района обнаружили и изъяли при осмотре подсобного помещения частного домовладения в селе Пакуашь.
Вес наркотика составил порядка 45 граммов, что является крупным размером.
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