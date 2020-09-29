Наркотики в банке: у жителя села Пакуаш обнаружили 45 граммов марихуаны

Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере, согласно УК Абхазии, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Житель села Пакуаш Очамчырского района Абхазии Даур Пачулия помещен под административный арест на 15 суток "за незаконное потребление наркотического вещества, а равно отказ от медицинского освидетельствования", сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Кроме того, в отношении Пачулия возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

Как пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел, спрятанное в стеклянную банку наркотическое вещество марихуана сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с уголовным розыскам ОВД Очамчырского района обнаружили и изъяли при осмотре подсобного помещения частного домовладения в селе Пакуашь.

Вес наркотика составил порядка 45 граммов, что является крупным размером.

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