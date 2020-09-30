Победитель "Гордости Абхазии" запустил онлайн-пособие по Апсуара

Абзагу Цвижба - победитель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", занявший в конкурсе пятое место, стал советником министра культуры Республики Абхазия по международным связям.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Илана Миквабия. На электронной платформе "Гордость Абхазии" создан портал "Апсуара", рассказал корреспонденту Sputnik победитель конкурса "Гордость Абхазии" и координатор проекта по созданию онлайн пособия Абзагу Цвижба.

"В материалах сложены все базовые категории "Апсуара", все базовые этнокультурные элементы нашей системы. И каждый может ознакомиться, как вести себя на абхазской свадьбе, узнать про важные элементы нашего гостеприимства, особенности поведения женщин и мужчин в обществе и многое другое", - рассказал о проекте Абзагу.

Абзагу отметил, что этот проект - небольшой шаг, который будет способствовать сохранению абхазского языка и Апсуара. Текст проекта был разработан абхазским поэтом Анатолием Лагулаа.

"Сегодня люди во всем мире противостоят глобализации, ищут духовной поддержки в собственных корнях, и народам с древней культурой становится сложно устоять перед глобализацией, которая затрагивает все пласты жизнедеятельности, поэтому наша задача – это искать инструменты, которые будут популяризировать нашу культуру, наш язык и нашу этнокультурную систему Апсуара", - отметил Абзагу.

Портал "Апсуара" представлен на двух языках – абхазском и русском. После изучения материала можно пройти онлайн-тест на усвоение изученного.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Смотрите также: