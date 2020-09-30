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День Победы и Независимости отметят в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200930/1031026657/Den-Pobedy-i-Nezavisimosti-otmetyat-v-Abkhazii-.html

30 сентября 1993 года вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 13 месяцев и 13 дней войны.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. В Абхазии в среду отмечают главный государственный праздник День Победы и Независимости.

В этом году исполняется 27 лет со дня окончания  Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

Вскоре после развала СССР Абхазия, c 1931 года входившая в состав Грузинской ССР на правах автономной республики, заявила о независимости от Тбилиси. Принятие 25 августа 1990 года Верховным Советом Абхазии "Декларации о государственном суверенитете" явилось первым шагом к ее воссозданию.

© Foto / Марина Барциц
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Разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший по инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим война 1992-1993 годов привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии принял решение об отмене Конституции 1978 года и переходе к Конституции 1925 года, согласно главе II которой Абхазия являлась суверенным государством, субъектом международного права. Одновременно парламент Абхазии обратился к руководству Грузии с предложением начать переговоры об установлении равносубъектных отношений на основе федеративного договора. Однако, власти Грузии предпочли политическому диалогу с Абхазией применение силы, начав 14 августа 1992 года вооруженную агрессию против Абхазии.

30 сентября 1993 года вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 13 месяцев и 13 дней войны.

Рита Зонгурова
© Foto / скриншот из архива АТ
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С тех пор Грузия лишилась контроля над Абхазией, которая стала самоуправляющейся территорией, не признававшей юрисдикцию Тбилиси.

В этом году из-за пандемии коронавируса праздник в честь Дня Победы пройдут в ограниченном формате. Отменен традиционный парад и еще некоторые мероприятия. Тем не менее в Сухуме состоится церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

В 18:00 пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на набережной Махаджиров.

 


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