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МИД Абхазии ответил на призыв НАТО к России отозвать признание республики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200930/1031026721/MID-Abkhazii-otvetil-na-prizyv-NATO-k-Rossii-otozvat-priznanie-respubliki.html

Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года после провала грузинской агрессии в Южной Осетии.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik МИД Абхазии в связи с призывом генсека НАТО Йенса Столтенберга к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести российские войска с их территории заявил, что подобные высказывания генсекретаря альянса не способны изменить ни политический статус Абхазии или повлиять на отношения Абхазии и России.

"Призывы генерального секретаря НАТО не могут являться руководством к действию ни для Республики Абхазия, ни для Российской Федерации, и не способны изменить ни политический статус Абхазии, ни абхазо-российское стратегическое партнерство", - говорится в заявлении на сайте МИДа Абхазии.

Во внешнеполитическом ведомстве страны прокомментировали и заявления Столтенберга о необходимости ускорить подготовку к приему Грузии в НАТО. 

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"В Республике Абхазия вызывает обоснованное возмущение столь откровенное поощрение военных амбиций Тбилиси в условиях нарастания напряженности в Кавказском регионе. Руководство НАТО либо закрывает глаза на происходящее сегодня на Южном Кавказе, либо сознательно играет на обострение ситуации", - считает МИД Абхазии.

Кроме того, в ведомстве отметили, что встреча Генерального секретаря НАТО с премьер-министром Грузии в Брюсселе "в значительной степени имеет политический характер и призвана зафиксировать поддержку правящей в Грузии партии в условиях приближающихся парламентских выборов. На это в основном и рассчитаны подобные дежурные заявления руководства НАТО".

МИД Абхазии призвал руководство НАТО "проявить благоразумие и воздержаться от заявлений, создающих тяжелую атмосферу военной истерии".

© Foto / предоставлено Вадимом Камкия
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26 августа 2008 года, после провала агрессии Грузии против Южной Осетии и осуществления Россией операции по принуждению к миру, президентом России Дмитрием Медведевым было принято решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и установлении с ними дипломатических отношений.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

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