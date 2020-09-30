Армянская община Абхазии окажет помощь Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Армянская община Абхазии окажет финансовую помощь жителям Нагорного Карабаха, сообщил корреспонденту Sputnik глава общины Галуст Трапизонян.

По его словам, в Абхазии состоятся встречи с представителями общины в районах республики.

"В добровольцах в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика - ред.) не нуждаются, их и так достаточно, а вот материальные возможности со временем иссякают. Оказать финансовую помощь братьям - наш долг", - отметил он.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались в конце прошлой недели. Ереван и Баку возлагают друг на друга вину за обострение ситуации в регионе. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

По данным обеих сторон жертвы есть как среди военнослужащих, так и мирного населения, однако точных данных о потерях пока нет, так как и Армения, и Азербайджан постоянно опровергают информацию друг друга.

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