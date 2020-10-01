Полностью или частично: юрист рассказал, как отменить постановление об амнистии

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Постановление Парламента Абхазии об объявлении амнистии для заключенных может быть отменено, какая для этого существует процедура, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал юрист Саид Гезердава.

По его мнению, ситуация достаточно специфичная.

"Самое простое - сам Парламент может отменить свое постановление, он может это сделать, если есть такая воля. Учитывая негативную общественную реакцию, они пересмотрят свое решение, пусть даже не полностью, но в части тех проблем, которые были указаны представителями общественности, правоохранительных органов и так далее", - отметил Гезердава.

При этом специалист подчеркнул, что есть и другой механизм отмены постановления об амнистии.

"Это обращение в Конституционный суд. В своем выступлении министр юстиции говорил о том, что постановление не может быть предметом рассмотрения Конституционного суда. Я не соглашусь с этим, считаю, что такие основания есть и кодекс о конституционной юрисдикции позволяет это сделать", - сказал юрист.

По словам Гезердава, хоть по форме постановление и подзаконный акт, но на самом деле оно таковым не является и надо учитывать, что это особый акт.

"Это акт, принятие которого напрямую вытекает из Конституции, и он по своей юридической силе имеет статус закона. Относительно этого есть указание в регламенте Парламента, потому что такой акт принимается в порядке, который установлен для законопроектов", - подчеркнул эксперт.

С запросом в Конституционный суд об отмене амнистии может обращаться ограниченное количество лиц, в числе которых президент, сказал Гезердава. Обратиться в суд может и Парламент.

"Порядок обращения в Конституционный суд установлен в статье 82 кодекса о конституционной юрисдикции, где четко прописаны сроки и пределы проверки. У определенной части юридического общества сложилось такое мнение, что невозможно осуществление такой проверки. Но, как известно, наше законодательство является практически аналогом российского законодательства, где есть примеры, когда Конституционный суд фактически пересматривал отдельные положения постановления об объявлении амнистии Госдумы", - заметил он.

Конституционный суд может признать постановление об амнистии неконституционным полностью или же в какой-то части, сказал Гезердава.

"Сам запрос тоже может быть о том, чтобы признать амнистию неконституционной не полностью, а частично. Я не думаю, что кто-то выступает против амнистии как таковой, это абсолютно здравая и гуманная процедура. Просто в ситуации правовой неопределенности она принимает неопределенные формы, поэтому Конституционный суд может скорректировать постановление об амнистии", - сказал специалист.

Гезердава убежден, что необходимо принятие закона, который будет определять порядок объявления амнистии, чтобы в будущем избежать неясностей в этом вопросе.

Принятие акта об амнистии не согласуется с целями, которые обозначены в Конституции, уверен он.

"Это в первую очередь обеспечение безопасности, что закреплено в статье 35 Конституции. Парламент, реализуя свои полномочия, не может не принимать во внимание вот такие ограничения. Объявляя амнистию, Парламент фактически предоставляет право лицам, против которых выдвинуто обвинение, либо осужденным, право быть освобожденным от уголовной ответственности или наказания", - подчеркнул Гезердава.

Полномочия Парламента не должны быть абсолютными, считает юрист. По его словам, в сегодняшней правовой ситуации Парламент обладает безграничным правом принять решение об освобождении всех заключенных.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил изучить вопрос об амнистии заключенных в начале июля. Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

Постановление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии 26 сентября заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.

29 сентября парламентарии призвали президента, МВД, Минюст и Государственную телерадиокомпанию Абхазии не оказывать давление на Народное Собрание и соблюдать принцип разделения властей. Парламент принял обращение к исполнительной власти в связи "с попыткой дискредитации Народного Собрания".

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