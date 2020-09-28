Амнистия в Абхазии затронет примерно 50 человек

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Амнистия в Абхазии коснется примерно полусотни человек, заявил на пресс-конференции депутат Валерий Агрба. Точное число людей, которые подпадут под амнистию, пока неизвестно.
Амнистия распространяется не только на уже отбывающих срок заключения, но и тех, в отношении кого заведены уголовные дела, пояснил депутат.
Агрба считает, что "поднятая шумиха" вокруг амнистии неоправданна, так как она не затрагивает тех, кто совершил такие преступления, как убийство, похищение человека, разбой и другие виды тяжких и особо тяжких преступлений.
Неотбытая часть наказания сокращается наполовину только для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов.
Всего же, по словам депутата, в республике сейчас более трехсот заключенных.
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