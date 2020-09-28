15:27 28 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.67
  • EUR91.48
Поиск

Амнистия в Абхазии затронет примерно 50 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
39401
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1c/1031017127.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200928/1031017164/Amnistiya-v-Abkhazii-kosnetsya-okolo-50-chelovek-.html

Депутаты Парламента Абхазии приняли решение объявить об амнистии заключенных в честь 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики 24 сентября.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Амнистия в Абхазии коснется примерно полусотни человек, заявил на пресс-конференции депутат Валерий Агрба. Точное число людей, которые подпадут под амнистию, пока неизвестно.

© Sputnik / Томас Тхайцук
МВД Абхазии дало оценку постановлению Парламента об амнистии

Амнистия распространяется не только на уже отбывающих срок заключения, но и тех, в отношении кого заведены уголовные дела, пояснил депутат.

Агрба считает, что "поднятая шумиха" вокруг амнистии неоправданна, так как она не затрагивает тех, кто совершил такие преступления, как убийство, похищение человека, разбой и другие виды тяжких и особо тяжких преступлений.

Неотбытая часть наказания сокращается наполовину только для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов.

Всего же, по словам депутата, в республике сейчас более трехсот заключенных.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война у дома: фото боевых действий и разрушений в Карабахе
Обстрелы и взрывы: кадры из Нагорного Карабаха
Контроль и выгода: регулирование майнинга в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться