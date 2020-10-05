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В Абхазии вступили в силу ограничения из-за COVID-19

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (828)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201005/1031052138/V-Abkhazii-vstupili-v-silu-ogranicheniya-iz-za-COVID-19.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1716 человек. Выздоровел 621 человек, 13 летальных случаев.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Ряд ограничений, введенных для защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса, вступили в силу 5 октября.

Согласно распоряжению президента Аслана Бжания, с 5 октября 2020 года на территории Абхазии:

  • запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях. Исключения делаются для учреждений культуры, которые обязаны соблюдать следующие требования: сотрудники этих учреждений должны использовать средства индивидуальной защиты, посетители мероприятий должны занимать места в залах через два посадочных места, в помещениях ежедневно должна проводиться дезинфекция.
  • Запрещаются свадебные и иные торжественные мероприятия.
  • Рекомендовать необходимость ограничения количества лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
  • Объектам общественного питания поручено обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.
  • Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах страны поручено ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию, в том числе и на прилегающей территории. Продавцы также должны использовать средства индивидуальной защиты.
  • Местным администрациям предписано обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты.

Кроме того, согласно распоряжению главы государсвта, Минздраву до 15 октября поручено:

  • определить медицинские учреждения, расположенные в городе Сухум и районах Республики Абхазия, и обеспечить открытие и функционирование в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией; 
  • завершить организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. 

Министерству финансов Республики Абхазия президент поручил обеспечить финансирование:

  • дополнительных расходов по увеличению штатной численности работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия до восьми человек; 

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  • мероприятий по приобретению Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия специализированного оборудования и расходных материалов, необходимых для увеличения количества проводимых медицинских исследований и тестов по выявлению коронавирусной инфекции; 
  • организационно-технических мероприятий по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. 

Министерству просвещения и языковой политики поручено совместно с местными администрациями постоянно обеспечивать дошкольные и общеобразовательные учреждения средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), средствами дезинфекции, термометрами. 

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Министерство здравоохранения Республики Абхазия обязано информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (828)

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