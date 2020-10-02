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Штат сотрудников СЭС Абхазии увеличится на 11 человек

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (820)
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Министр финансов Абхазии Владимир Делба в эфире "Абаза-ТВ" 29 сентября сообщил, что с 1 октября увеличится объем финансирования Республиканской СЭС на дополнительные 11 штатов.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Одиннадцать новых сотрудников санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, на которых было согласовано финансирование, приступят к своим обязанностям, когда будут подготовлены к работе с ПЦР-диагностикой, сказала в интервью Sputnik главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Диагностика довольно-таки своеобразная, и ей надо учиться, во-первых, во-вторых, нужно практиковаться, и, в-третьих, – это особо опасная инфекция. Чтобы приступить к работе, сотрудники должны пройти курс обучения, для этого у нас на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории работают специалисты ставропольского противочумного института", - отметила она.

Из новых одиннадцати сотрудников Республиканской СЭС четверо - врачи, четверо - лаборанты и трое в качестве вспомогательного персонала.

"Нам нужна санитарка и дезинфектор, это люди, которые не нуждаются в высшем или среднем медицинском образовании. Это может быть обыкновенный сотрудник, который хотел бы участвовать в мероприятиях по ликвидации коронавирусной инфекции",       

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Кроме того, ранее в эфире "Абаза ТВ" глава Минфина Владимир Делба отметил, что будут закуплены дополнительное оборудование, тест-системы и расходные материалы, что позволит увеличить количество анализов, которые может обработать лаборатория СЭС в сутки.

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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"Необходимое оборудование для организации второй линии ПЦР-диагностики по наименованиям представлено для Министерства финансов. Сейчас прорабатываются вопросы с производителями в Российской Федерации, они выставляют нам коммерческие предложения, согласовываются цены, и после того, как будет оплата, поставщики привезут нам оборудование, что позволит нам увеличить объем исследований", - сказала Людмила Скорик. 

Как сообщил Делба, до конца 2020 года содержание лаборатории СЭС составит 615 тысяч рублей. На оборудование и приобретение расходных материалов выделено 1,5 миллиона рублей.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее давал указания Минздраву завершить организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в Гудаутского ЦРБ, а Минфину – изыскать на это деньги. Владимир Делба сообщил, что Минздрав подписал контракт на проведение работ на сумму в один миллион рублей, Минфин обеспечит финансирование.

Медикам, работающим в Гудаутском ковидном госпитале, осуществляется дополнительная выплата на четыре миллиона рублей в месяц. С начала пандемии дополнительные расходы государства составили 48 миллионов рублей.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (820)

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