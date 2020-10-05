Посольство Абхазии в Сирии откроется 6 октября

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике откроется 6 октября, сообщается на сайте МИД Абхазии.
В рамках визита планируется ряд двусторонних встреч с руководством и Правительством Сирии.
Делегацию Абхазии возглавил руководителем администрации президента Алхас Квициния.В состав также вошли министр иностранных дел Даур Кове, представители администрации президента, министерства обороны, торгово-промышленной палаты.
Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.
В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.
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