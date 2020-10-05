09:41 05 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.09
  • EUR91.58
Поиск

Посольство Абхазии в Сирии откроется 6 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3210
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201005/1031052192/Posolstvo-Abkhazii-v-Sirii-otkroetsya-6-oktyabrya.html

Абхазская делегация прибыла в Дамаск для участия в открытии Посольства республики вечером 4 октября.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике откроется 6 октября, сообщается на сайте МИД Абхазии. 

В рамках визита планируется ряд двусторонних встреч с руководством и Правительством Сирии.

Делегацию Абхазии возглавил руководителем администрации президента Алхас Квициния.В состав также вошли министр иностранных дел Даур Кове, представители администрации президента, министерства обороны, торгово-промышленной палаты.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.

Читайте также: 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Конфликт в Карабахе и коронавирус в мире: самые яркие фото недели
Кубинские мотивы: София Аслояни и Алексей Воробьев зажгли на "Ты супер!"
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться