Объявлены в розыск подозреваемые по делу о похищении Соселия

Похищенный 5 сентября гражданин Джемали Соселия был освобожден 23 сентября на территории Грузии.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Три гражданина Абхазии объявлены в розыск по делу о похищении Джемали Соселия, которое произошло 5 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники подразделений уголовного розыска МВД совместно с СГБ установили подозреваемых в совершении этого преступления.

В розыск объявлен уроженец села Дихазурга Галского района Омари Харчилава, 1962 года рождения.

По оперативным данным, Харчилава является лидером преступной группы, занимавшейся тяжкими и особо тяжкими преступлениями на территории Галского района, в том числе разбоем, похищением людей с целью выкупа, участием в террористических актах в отношении правоохранительных органов Абхазии, обеспечением контрабандной деятельности через абхазо-грузинскую границу.

МВД Абхазии Омари Харчилава

В розыск также объявлены члены преступной группы - сын Харчилава Малхази Харчилава, 1987 года рождения, и житель села Хяцха Галского района Бадри Аблотия, 1976 года рождения.

Малхази Харчилава МВД Абхазии

Бадри Аблотия МВД Абхазии 1 / 2 МВД Абхазии Малхази Харчилава

Данные еще двоих фигурантов по уголовному делу в интересах следствия пока не разглашаются.

Сообщение о похищении Джемали Соселия, 1962 года рождения, поступило в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября.

Следственно-оперативная группа выяснила, что около 22 часов 5 сентября в селе Речху Ткуарчалского района вооруженные люди в черной одежде и масках остановили автомобиль BMW, за рулем которого был уроженец этого села Джемали Соселия, далее неизвестные вместе с Соселия выехали в направлении села Аберкыт Галского района. 23 сентября Соселия был освобожден .

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