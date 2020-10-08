Абхазия попала в список мест притяжения россиян

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия занимает второе место по количеству российских туристов, отправившихся зарубеж, согласно исследованию компании Мегафон.
На первом месте - Турция. Отмечается, что средняя продолжительность отдыха в этих странах 12 дней.
По данным аналитиков, в этом году россияне расширили географию своих поездок внутри страны. При этом, число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.
Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе — Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%.
Востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье.
Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель — 11 дней.
Российско-абхазская граница была закрыта для туристов почти четыре месяца из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения на пересечение границы регулярно продлевались, и только 1 августа Россия и Абхазия сняли все ограничения.
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