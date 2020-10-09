Двойной визит: как в Абхазии сдать тест на коронавирус

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. С 5 октября в Инфекционной больнице Сухума идет предварительная запись на ПЦР-диагностику, сообщила Sputnik главврач больницы Мадина Бутба.
"Для того чтобы записаться, нужно прийти в Инфекционную больницу, и там есть сотрудник, который записывает всех. При себе нужно обязательно иметь направление от врача", - сообщила Бутба.
Запись ведется с девяти с утра, всего Инфекционная больница принимает не больше 20 анализов в день. На сегодня очередь заполнена вплоть до 15-го октября.
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Абхазии с 5 октября ввели ряд ограничительных мер. Ограничения действуют на проведение массовых мероприятий и свадебных торжеств.
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