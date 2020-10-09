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Абхазия не останется без света: министр экономики подвела итоги визита в Москву

© Foto / пресс-служба Министерства Экономики Абхазии
В Абхазии
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Рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Абхазии прошло в Министерстве энергетики России в четверг 8 октября.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Абхазия не останется без электроэнергии на период проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

На рабочем совещании по вопросам энергоснабжения Абхазии в Москве абхазская сторона ставила перед собой две основные задачи – обеспечить в республике бесперебойную поставку электроэнергии на время остановки гидроагрегатов ИнгурГЭС и обсудить результаты технического аудита энергосистемы в целом.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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"Российской стороной определен оператор и предложена техническая схема поставок, которая позволит обеспечить необходимую республике потребность электроэнергии на весь период ремонтных работ. Финансовую сторону вопроса еще предстоит обсуждать. Но уже сегодня можно с уверенностью резюмировать, что в период кризиса Абхазия не останется без света – и это самое главное. Формат встречи позволил специалистам РУП "Черноморэнерго" напрямую обсудить механизмы осуществления перетока электроэнергии", – рассказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Как говорится в сообщении, абхазской стороне передали результаты технического аудита, проведенного в августе 2020 года с выводами о техническом состоянии передающих и распределительных сетей, с маршрутизацией решения вопросов по степени важности и приоритетности.

Подводя итоги рабочего визита, Кристина Озган отметила, что абхазской стороне удалось предметно проговорить весь перечень обозначенных вопросов, определить первостепенные действия. 

"Предусмотрено несколько этапов их решения. Основная задача – устранение высокого уровня аварийности и правильная эксплуатация объектов и передающих сетей энергосистемы. По предварительной оценке, стоимость мероприятий, направленных на решение этих проблем, составит порядка 4,7 миллиарда рублей", – подчеркнула Кристина Озган.

© Foto / предоставлено Михаилом Логуа
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Российские коллеги отметили, что в деятельности "Черномрэнерго" необходимо усилить нормативное регулирование вопросов профилактики и эксплуатации объектов и передающих сетей, диспетчеризации, принятие инструкций о действиях ответственных работников в случаях аварий и нештатных ситуаций. 

"Это важное направление в работе Единого абхазского оператора, которое не стоит недооценивать. Обозначенные моменты предстоит доработать и привести в надлежащее состояние. Мы знаем, что контроль и учет потребляемой электроэнергии всеми категориями потребителей осуществляется не на должном уровне. В целях оптимизации высоких нагрузок и объемов потребления этот вопрос также требует безотлагательного решения", - сказала министр экономики. 

Кристина Озган добавила, что Абхазия сможет пережить энергетический кризис, однако впереди "большая и сложная работа по наведению порядка". 

"Энергетическая отрасль нуждается в серьезных инвестициях. Это вопрос стратегической безопасности страны, поэтому мы будем прилагать максимум усилий для его решения", - добавила она. 

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